Elektronik kumar makinesi üretimi yapılan işyerine baskın

İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’ndeki bir işyerinde elektronik kumar makinesi üretimi yapıldığı ve İstanbul geneline buradan elektronik kumar makinelerinin dağıtıldığı istihbaratını alınınca işyerinin takibinin ardından harekete geçti. Dün nöbetçi İstanbul Cumhuriyet Savcısı’ndan alınan operasyon kararıyla adrese baskın yapıldı. Koliler içerisinde çok sayıda elektronik kumar makinesi parçaları, çeşitli materyaller ve üretimde kullanılan aparatlardan 2373 parça ele geçirildi.