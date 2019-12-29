Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin: Kanal İstanbul'un savunma açısından bir riski yok
Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, muhalefetin ve bazı kesimlerin 'Türkiye'nin savunmasını etkiler bahanesiyle' karşı çıktığı Kanal İstanbul projesiyle ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Pekin, Kanal İstanbul'un Türkiye'nin savunması açısında bir risk oluşturmayacağını açıkladı. Soğuk savaş kafasıyla bu işe bakıldığını belirten Pekin, sistemin değiştiğini Yunanistan ve Bulgaristan'ın askeri gücünün eskisi gibi olmadığını belirtti. .
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