Emekli Kurmay Albay Tokmakoğlu: "Bu anlaşma Doğu Akdeniz'de barışçıl bir çözüme gitmek için avantaj sağlıyor"
Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın önemini gelecekte yaşanması muhtemel gelişmeleri A Haber canlı yayında yorumladı.
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