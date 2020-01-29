Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cenazeye Başkan Erdoğan da katıldı

Bir süredir kanser hastası olan ve geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu, evinde hayatını kaybetmişti. Bugün İstanbul Fatih Camii'nde gerçekleştirilen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı.