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Emekli maaş fark ödemeleri ne zaman ödenecek? Bakan Selçuk'tan emekli fark ödemeleri açıklaması!

Milyonlarca emekliye müjde! 'Emekli fark ödemeleri ne zaman ödenecek?' sorusu yanıtını buldu. Edinilen son dakika bilgisine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emekli maaş fark ödemeleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı (Emekli Sandığı) alanların aylıkları Ocak ayının 1’i ila 5’i arasında ödendiği için, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince 25 Ocak 2019 tarihinde ödenecektir" sözlerini kullandı.

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Emekli maaş fark ödemeleri ne zaman ödenecek? Bakan Selçuk'tan emekli fark ödemeleri açıklaması!
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