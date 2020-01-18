Emin Pazarcı, Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken İdlib konuşmasını değerlendirdi

Ana muhalefette kurultay sürecinin ilk aşamasında gerilimler yaşanmıştı. Süreç il başkanlığı kongreleriyle sürüyor sonra da sıra genel başkanlık seçimine gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu o sürecin koordinasyonu için parti meclisini topladı. Toplantı öncesinde kameraların karşısına geçip dış politika üzerine konuştu. Hedefinde yine AK Parti olan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dış politikasının milli olması gerektiğini söyledi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında konuşan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı önemli değerlendirmelerde bulundu.