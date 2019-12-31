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Emine Erdoğan, Diyarbakır'da 4 aydır HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere ziyarette bulundu

31.12.2019 | 15:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Diyarbakır'da 4 aydır HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere sürpriz ziyarette bulundu. HDP önündeki çadıra saat 12.40'ta gelen Erdoğan, ailelerle görüştü. Kayıp çocukları için oturma eylemindeki anneleri dinleyen Emine Erdoğan, yeni yılda evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

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