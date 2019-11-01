Emine Erdoğan "25 bin kamu binasında sıfır atık projesine geçtik"
Türkiye ve birçok ülkeden çevreci, bugün İstanbul'da "Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla" temasıyla gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde buluştu. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.
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