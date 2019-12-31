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Emine Erdoğan'dan Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde evlatları için nöbet tutan annelere ziyaret

31.12.2019 | 12:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlatlarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için nöbet tutan 'Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti.

DİYARBAKIR ANNELERİNDEN ŞEHİTLİĞE ZİYARET
DİYARBAKIR'DA NÖBET TUTAN BİR ANNE DAHA EVLADINA KAVUŞTU!
ÇOCUKLARI İÇİN DİRENEN AİLELERİN SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

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