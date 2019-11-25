Web TV Türkiye Emine Erdoğan'dan kadına şiddette 'medya dili' uyarısı

Emine Erdoğan'dan kadına şiddette 'medya dili' uyarısı

25.11.2019 | 14:51

Emine Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programına katıldı. Programda konuşan Emine Erdoğan, kadına yönelik şiddette medya dilinin önemine işaret etti, "Film ve dizilerde terör, cinsel şiddet karakterlerin evcilleştirildiğine malesef şahit oluyoruz" diye konuştu.

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