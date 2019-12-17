"En fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkenin devlet başkanı olarak hitap ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cenevre'de düzenlenen 1. Küresel Mülteci Forumu'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında; Türkiye'nin dünyanın en çok mülteciyi barındıran ülkesi olduğuna dikkat çekerek "Bunları BM verilerine göre dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkenin devlet başkanı olarak sizlere hitap ediyorum. Ayrıca Türkiye yardımda da milli gelire oranla dünyanın 1 numaralı ülkesidir. Türkiye düzensiz göç yükünü en ağır hisseden ülkedir. Sadece 3.7 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor" dedi.