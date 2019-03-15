Enes Bayraklı'dan Yeni Zelanda'daki terör saldırısına yönelik flaş açıklamalar

SETA Brüksel Koordinatörü ve Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili olarak SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. Yaşanan bu saldırının Avrupa'da son zamanlarda yükselen Müslüman karşıtlığı ile doğrudan ilişkili olduğunun altını çizen Bayraklı, "Bu küresel çapta, Müslümanlara yönelik yaygınlaştırılan ötekileştirici, şeytanlaştırıcı ve düşmanlaştırıcı İslamofobik dilin bir sonucudur." dedi. Bayraklı ayrıca saldırganların yayınladıkları bildiride Başkan Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler kullanmasına da değindi. Bayraklı, "Batı'da İslamofobi ve Türkofobi birbirini besliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan da hem Türkiye’nin hemde İslam dünyasının lideri olarak görüldüğü için hedef tahtasına koyuluyor" dedi.