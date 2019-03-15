Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Enes Bayraklı'dan Yeni Zelanda'daki terör saldırısına yönelik flaş açıklamalar

SETA Brüksel Koordinatörü ve Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili olarak SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. Yaşanan bu saldırının Avrupa'da son zamanlarda yükselen Müslüman karşıtlığı ile doğrudan ilişkili olduğunun altını çizen Bayraklı, "Bu küresel çapta, Müslümanlara yönelik yaygınlaştırılan ötekileştirici, şeytanlaştırıcı ve düşmanlaştırıcı İslamofobik dilin bir sonucudur." dedi. Bayraklı ayrıca saldırganların yayınladıkları bildiride Başkan Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler kullanmasına da değindi. Bayraklı, "Batı'da İslamofobi ve Türkofobi birbirini besliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan da hem Türkiye’nin hemde İslam dünyasının lideri olarak görüldüğü için hedef tahtasına koyuluyor" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Enes Bayraklı'dan Yeni Zelanda'daki terör saldırısına yönelik flaş açıklamalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN