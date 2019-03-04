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Enflasyon hızla geriliyor! Bakan Albayrak düşen enflasyon rakamlarını paylaştı...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda enflasyon verilerindeki olumlu rakamlar dikkat çekti. Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat ayında yüzde 0,16 oranında gerçekleşerek beklentilerin altında arttı. Yıllık tüketici enflasyonu ise uzun bir süre sonrasında yüzde 19,67 gerçekleşerek yüzde 20 seviyesinin altında gerçekleşti" dedi. Doç Dr. Nurullah Gür, canlı yayında enflasyon verilerini ve ekonomideki olumlu verileri değerlendirdi.

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Enflasyon hızla geriliyor! Bakan Albayrak düşen enflasyon rakamlarını paylaştı...
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