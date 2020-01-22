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Enver Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası Rasim Bölücek ile tam bin 159 kez görüşmüş!

22.01.2020 | 10:32

1970’li yıllarda adı pek çok karanlık olayla anılan eski MİT’çi Enver Altaylı hakkında hazırlanan iddianamede flaş detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Enver Altaylı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Rasim Bölücek'le 2 ayrı telefon hattından tam 1159 görüşme yaptığı ortaya çıktı. Rasim Bölücek, Kılıçdaroğlu'nun "gizemli danışmanı" ve "akıl hocası" olarak biliniyor.

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