Enver Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası Rasim Bölücek ile tam bin 159 kez görüşmüş!
1970’li yıllarda adı pek çok karanlık olayla anılan eski MİT’çi Enver Altaylı hakkında hazırlanan iddianamede flaş detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Enver Altaylı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Rasim Bölücek'le 2 ayrı telefon hattından tam 1159 görüşme yaptığı ortaya çıktı. Rasim Bölücek, Kılıçdaroğlu'nun "gizemli danışmanı" ve "akıl hocası" olarak biliniyor.
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