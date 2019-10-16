Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Erdoğan Trump görüşmesi

Grup toplantısı çıkışında Cumhurbaşkanı soruları yanıtladı. Sorularda Amerika ve Rusya seyahatinin olup olmayacağı soruldu. Erdoğan Rusya ziyareti konusunda bir sorun olmadığını, ancak Amerika ziyareti konusunda gelecek heyetin değerlendirmelerine göre belirleneceğini ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan Trump görüşmesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN