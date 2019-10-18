Erdoğan'dan açıklama "Bir takım ülkelerin tavrı değişti"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yabancı medya temsilcilerinin kabulünde konuştu. Erdoğan, ''Kısa sürede 30 km derinliğe ulaşınca ABD ve bazı AB ülkelerinin tavrı değişti.'' dedi.
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