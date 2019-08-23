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Erdoğan'dan kayyum çıkışı: Milletin parasını Kandil'e gönderenlere seyirci kalamayız

Son dakika haberi: Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Diyarbakır, Mardin ve Van illerine yapılan görevlendirmelerle (kayyum) ilgili konuştu. Başkan Erdoğan, "Bunların yaptığı siyaset değildir, bir belediye başkanının görevi şehre, halka hizmettir. Teröristlere hizmet ediyorsa, şehit ailelerini kapının önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız. Milletin parasını Kandil'e gönderenlere seyirci kalamayız." dedi.

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Erdoğan'dan kayyum çıkışı: Milletin parasını Kandil'e gönderenlere seyirci kalamayız
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