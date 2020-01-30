Esenler'deki kentsel dönüşüm projesine İBB'den engel | Video
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık görevini yürüttüğü İBB, en yükseği 6 kat olan ve yatay mimari olarak tasarlanan Esenler'deki kentsel dönüşüm projesini durdurmak için mahkemeye dava açtı. İBB tarafından yapımı engellenmeye çalışılan kentsel dönüşüm alanı böyle görüntülendi.
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