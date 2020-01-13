Eski CHP’li emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ten skandal İstanbul Havalimanı paylaşımı
Eski CHP’li Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, sel sonucu su basan Dubai'deki havalimanını İstanbul Havalimanı diye paylaştı. Tepkiler üzerine twitini silen Ertürk'ün yanıtı da tartışma konusu oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:47
01:04
Borsada yeni rekor! 120 bin seviyesini aştı 13.01.2020 | 12:51
03:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor 13.01.2020 | 12:06
16:15
AK Parti'den yeni imar kanunu teklifi 13.01.2020 | 11:38
00:37
04:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'le canlı yayında görüştü 13.01.2020 | 10:52
01:00
00:21
Ali Tezel gözaltına alındı 13.01.2020 | 10:14
02:37
Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başlatıldı 13.01.2020 | 10:06
02:23:23
Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan 12.01.2020 | 23:07
01:14
Tanıdık yüzler terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın oyununda buluştular! 12.01.2020 | 15:20
00:38
45:53
Devlet Bahçeli'den MHP İl Başkanları Kampı Toplantısı'nda önemli açıklamalar 12.01.2020 | 12:41
03:19
01:23
"Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başladı 12.01.2020 | 10:50
01:06
Bugün neler oldu? (12.01.2020) 12.01.2020 | 09:56
03:20
Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı 11.01.2020 | 22:38
13:55
Prof.Dr. Şükrü Ersoy İstanbul'daki depremi değerlendirdi 11.01.2020 | 19:44
00:33
Tarihçi İlber Ortaylı’dan TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı mesajı 11.01.2020 | 19:04
04:30
İstanbul'daki korkutan depremde yaşanan panik anları kamerada! 11.01.2020 | 16:50