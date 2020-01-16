Eski Korgeneral İyidil’e beraate HSK’dan müdahale
FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ardından açılan darbe davasının sanıklarından eski Korgeneral Metin İyidil hakkında beraat ve tahliye kararı veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi heyeti ile ilgili HSK harekete geçti. HSK, dairenin başkan ve heyetini il dışında başka görevlere tayin etti.
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