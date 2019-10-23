"Etki ajanları" neden harekete geçti?
Türkiye'nin kazandığı diplomatik zafere gölge düşürmek isteyen "etki ajanları" yine devrede... Peki hem sahada hem masada kazanan Türkiye'nin başarısını karalamak isteyenlerin amacı ne? Cevabı A Haber'de yayınlanan "Analiz" programında verildi...
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