Evlat nöbetinde 61. gün! Diyarbakır Anneleri'nin HDP önündeki evlat nöbeti devem ediyor...

Diyarbakır anneleri direnişe devam ediyor. HDP İl Başkanlığı önünde 2 aydır evlat nöbeti tutan acılı annelere, bölge STK temsilcilerinden destek gelmeye devam ediyor. Havaların soğumasıyla HDP önünde çadır kuran STK temsilcileri, “Diyarbakır anneleri, korku duvarını yıktı. Diğer analar da cesaretlendi.” dedi.