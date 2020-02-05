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Evlat nöbetinde bir kavuşma daha!

Evlat nöbetinde bir kavuşma daha!
05.02.2020 | 09:24

Annelerin yürekli eylemi PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Metin-Necla Açan çifti 13 Ocak'da Bingöl'den Diyarbakır'a giderek HDP İl Binası önünde oturma eylemine katıldı. Acılı anne babanın acılı bekleyişi sonuç verdi. Evlatları PKK'dan kaçarak 3 Şubat tarihinde Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. O genç ve ailesinin buluşma anında duygu dolu anlar yaşandı.

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