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Fahrettin Altun'dan Kürtçe "kardeşlik ve birlik" mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Hakkari mitingine gidişi sırasında helikopterden çekilmiş dağların görüntüsünün yer aldığı video paylaşımında bulundu. Paylaşımda "Kardeşliğimize kasteden terör örgütü PKK'ya kök söktürdüğümüz bu şanlı dağlar şahit ki aynı gök kubbe altında, aynı bayrağın gölgesinde güven, barış ve birlik içinde yaşayacağız. Kardeşliğe, birliğe merhaba. Hakkari çok güzelsin" ifadelerine yer verildi.

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Fahrettin Altun'dan Kürtçe "kardeşlik ve birlik" mesajı
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