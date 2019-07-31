Faruk Erdem: "Yıl sonunda 12-13 bandında bir enflasyon göreceğiz"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2019-III Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada "Piyasa faizleri tüm vadelerde geriledi" dedi. Öte yandan Uysal, "2019 yılı için için tüketici fiyat endeksi tahmininin yüzde 14.6’dan yüzde 13.9’a indirildi" dedi. Konuyla ilgili olarak A Haber canlı yayınında konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli açıklamalarda bulundu. Faruk Erdem: "Yıl sonunda Merkez Bankası'nın beklediği gibi yani 12-13 bandında bir enflasyonu göreceğiz" ifadelerini kullandı.