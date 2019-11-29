Fatih Portakal'dan saygısız hareket! Başkan Erdoğan'ın taklidini yaptı

Her hareketiyle büyük tepki toplayan Amerikan sermayeli FOX TV sunucusu Fatih Portakal, son saygısızlığıyla sınırları zorladı. Portakal, canlı yayın sırasında Başkan Erdoğan'ı taklit etti.

Fox TV Anahaber sunucusu Fatih Portakal, bu kez saygı sınırlarını zorlayarak canlı yayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın taklidini yaptı.Portakal, bununla da kalmayıp küstah ifadelerde bulundu.İşte Portakal'ın o ifadeleri: