Fenerbahçe’den Başkan Erdoğan’a özel “Bir Büyük Fenerbahçeli” klibi
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Saat 12.50'de başlayan toplantıya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan klip yayınlandı.
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