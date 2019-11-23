Web TV Türkiye Ferhat Ünlü: "Kişiyi itibarsızlaştırmaya yönelik operasyonel bir haberdi"

Ferhat Ünlü: "Kişiyi itibarsızlaştırmaya yönelik operasyonel bir haberdi"

23.11.2019 | 14:40

Siyasi medya kumpası çöktü. Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasının kaynağının Talat Atilla olduğunu söyledi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Editörü Ferhat Ünlü önemli değerlendirmelerde bulundu. Ünlü: "Bir gazetecinin böylesine önemli bir iddiayı gündeme getirirken yarın bir gün bunun ciddi tartışmalara sebep olacağını herkesin bunun kaynağını merak edeceğini bu olayın doğru olup olmadığına yönelik araştırmanın başlayacağını anlaması gerekir. Bu tür bir iddiada bulunurken hangi tür siyasi manipülasyona hizmet ettiğinizi hesaplama zorunluluğunuzda vardır. İtibarsızlaştırmaya yönelik operasyonel bir yalan haberdi açıkçası" ifadelerini kullandı.

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