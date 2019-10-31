FETÖ şüphelisinden "kod sistematiği" itirafı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri okul mülakatlarında örgütsel "kod sistematiği" kullanarak TSK'ya sızmasına ilişkin soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanarak ifadesi alınan şüpheli eski subay S.O, "Öğrenci alım mülakat komisyonunda görev aldım. Bu görevimi benden sorumlu örgüt abisi S.K'ya söyledim. Abi bana, 'Bu çok önemli bir konu, sana dönüş yapacağım.' dedi. Bir sonraki görüşmemizde, aday öğrenci numaralarından ve kodlamalarından bahsederek hesaplama yöntemini öğretti. Öğrenci numarasının 2. ve 3. hanesinin toplamı 9, 10, 11 ve 12 olanların 'cemaatin' alınmasını istediği adaylar olduğunu söyledi." dedi.