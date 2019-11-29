Web TV Türkiye FETÖ'cü darbecileri helikopterle taşıyan eski Pilot Üsteğmen Kerime Yıldırım'a ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'cü darbecileri helikopterle taşıyan eski Pilot Üsteğmen Kerime Yıldırım'a ağırlaştırılmış müebbet

29.11.2019 | 15:18

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine aktif olarak katılan, darbecileri helikopterle TRT binasına, Vodafone Park'a taşıyan eski Pilot Üsteğmen Kerime Yıldırım da diğer darbeci sanıklar gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan, güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan darbeciler cezasız kalmadı. Bu isimler arasında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve kalkışma sırasında darbecileri helikopterle TRT binasına, Vodafone Park'a taşıyan eski Pilot Üsteğmen Kerime Yıldırım'ın ismi dikkati çekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, darbe girişimi sırasında helikopterle darbecilerin sevk işlemini yapan Kerime Yıldırım, eylemlerde aktif şekilde yer aldığını emniyet ve savcılıkta kabul etmesine rağmen, mahkemede darbe girişimi olduğunu sabah uyandığında anladığını iddia etti.

Yıldırım, gözaltına alındıktan sonra savcılık ifadesinde uçuşları tamamlamasının ardından üstleri tarafından ne şekilde ifade vereceği yönünde telkin aldığını da kabul etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:56
FETÖ'cü darbecileri helikopterle taşıyan eski Pilot Üsteğmen Kerime Yıldırım'a ağırlaştırılmış müebbet 29.11.2019 | 15:18
00:33
Bakan Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e evinde ziyaret! 29.11.2019 | 14:53
00:44
Türkiye şehitlerini uğurluyor 29.11.2019 | 14:18
06:07
Şehidin kutsal emaneti yıllar sonra gözü yaşlı annesine böyle teslim edildi 29.11.2019 | 11:02
01:01
Meclis'te gerilim! “Kemal Kılıçdaroğlu, özür dilemeli” 29.11.2019 | 10:39
06:36
Sabah Gazetesi'nin düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi'nden ekonomi gündemi 29.11.2019 | 10:09
01:35
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 7 gözaltı! 29.11.2019 | 09:53
11:50
Ceyhan Mumcu’dan A Haber’e özel açıklamalar 29.11.2019 | 00:17
01:17
Kuzey Makedonya'da Erdoğan sevgisi 28.11.2019 | 22:43
04:11
Mehmet Tevfik Göksu: İstanbul’da su zammına AK Parti olarak geçit vermedik 28.11.2019 | 21:12
01:26
Muharrem İnce sustu mu susturuldu mu? 28.11.2019 | 20:32
02:13
MSB paylaştı: PKK/YPG öldürmek için var, biz yaşatmak için 28.11.2019 | 20:33
00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağında taksicilerle çay içip sohbet etti! 28.11.2019 | 16:19
00:49
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak "1 doları 10-15 lira yapmaya çalışacaksınız. Biz de izleyeceğiz, öyle mi?" 28.11.2019 | 15:55
01:22
Dipsiz Göl sonrası beklenen karar! Definecilere ÇED belgesi zorunluluğu geldi 28.11.2019 | 15:31
01:15
Başkan Erdoğan: "FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri cihat kavramını çarpıtarak şer odaklarının ekmeğine yağ sürmüştür" 28.11.2019 | 14:46
33:54
Başkan Erdoğan'dan 6. Din Şurası kapanış programında önemli açıklamalar 28.11.2019 | 14:39
02:08
Başkan Erdoğan: "Ülkemizi bölmek, parçalamak için yapıyorlar" 28.11.2019 | 14:36
01:24
"Bakan Albayrak’ın yerli duruşu ABD ve Avrupa’yı rahatsız ediyor. Siz niye rahatsızsınız?" 28.11.2019 | 13:32
01:54
Terör örgütü PKK'nın mini etek hilesi ortaya çıktı! 28.11.2019 | 12:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN