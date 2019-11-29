FETÖ'cü darbecileri helikopterle taşıyan eski Pilot Üsteğmen Kerime Yıldırım'a ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine aktif olarak katılan, darbecileri helikopterle TRT binasına, Vodafone Park'a taşıyan eski Pilot Üsteğmen Kerime Yıldırım da diğer darbeci sanıklar gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan, güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan darbeciler cezasız kalmadı. Bu isimler arasında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve kalkışma sırasında darbecileri helikopterle TRT binasına, Vodafone Park'a taşıyan eski Pilot Üsteğmen Kerime Yıldırım'ın ismi dikkati çekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, darbe girişimi sırasında helikopterle darbecilerin sevk işlemini yapan Kerime Yıldırım, eylemlerde aktif şekilde yer aldığını emniyet ve savcılıkta kabul etmesine rağmen, mahkemede darbe girişimi olduğunu sabah uyandığında anladığını iddia etti.

Yıldırım, gözaltına alındıktan sonra savcılık ifadesinde uçuşları tamamlamasının ardından üstleri tarafından ne şekilde ifade vereceği yönünde telkin aldığını da kabul etti.