FETÖ'cü Metin İyidil, MİT belgesine rağmen serbest bırakılmış!
Tahliye edildikten sonra yeniden tutuklanan eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki MİT belgesine ulaşıldı. İstinaf mahkemesinin ‘soyut’ bulduğu 23 Haziran 2015 tarihli belgede, “Paralel Devlet Yapılanması (PDY-PÖ) mensubu olduğuna dair iddiaların bulunduğu yönünde bilgi mevcuttur” deniliyor.
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