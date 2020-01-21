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FETÖ'cü Metin İyidil, MİT belgesine rağmen serbest bırakılmış!

21.01.2020 | 15:22

Tahliye edildikten sonra yeniden tutuklanan eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki MİT belgesine ulaşıldı. İstinaf mahkemesinin ‘soyut’ bulduğu 23 Haziran 2015 tarihli belgede, “Paralel Devlet Yapılanması (PDY-PÖ) mensubu olduğuna dair iddiaların bulunduğu yönünde bilgi mevcuttur” deniliyor.

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