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FETÖ'cü üst düzeyin kızı yakalandı

24.10.2019 | 10:55

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin en üst düzey isimlerinin yer aldığı ve Ergenekon operasyonları, 17- 25 Aralık operasyonları gibi birçok kritik kararın alındığı 'Başyüceler Şurası'nın sözde başkanı Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt, gözaltına alındı.

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