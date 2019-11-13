FETÖ'cülerde 'ele verme' kavgası! FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı çıldırdı
Tahliye kararının ardından tekrardan tutuklanan Ahmet Altan, serbest kaldıktan sonra yazdığı ilk yazısında hücre arkadaşı 'Selman'dan bahsetmişti. Altan'ın bu yazısını paylaşan FETÖ'ye bağlı olan Rumi Forum'un Başkanı Ali Yurtsever, "Selman"ın gerçek kimliğini ortaya çıkardı. Ahmet Altan'ın yazısında 'oğlum gibiydi' dediği Selman, FETÖ örgütünün lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen'di. Yurtsever'in paylaşımından sonra FETÖ'cüler arasında 'ele verme' kavgası başladı. FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı da bu durum karşısında çılgına döndü. Dumanlı, "Yazarın bir şeyi söylememesinin bir hikmeti sebebi yok mudur, sen herkesten daha mı akıllısın" dedi.
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