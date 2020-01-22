FETÖ'de VIP dinleme davasında karar!

FETÖ'nün 'VIP dinleme' davası karara bağlandı ve kritik isimlerin cezası belli oldu. Buna göre eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, 45 yıl hapis cezası alırken Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Lokman Kırcılı gibi isimler de hapis cezaları aldı.