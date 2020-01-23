FETÖ elebaşının gözdesi Yusuf Bekmezci tutuklandı!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aylar süren çalışmasıyla yakalanan FETÖ/PDY'nin üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci ve örgütün Karşıyaka eyalet imamı Akif Sarı, adliye sevk edilmişti. FETÖ'nün üst düzey yöneticisi olan ve para trafiğini yöneten Yusuf Bekmezci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.