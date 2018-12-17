FETÖ'nün 17-25 Aralık ihanetinin 5. yılı!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Vatan hainlerinin senaryoları o gün de bugün de hiç değişmedi. Takvimler 17 Aralık 2013'ü gösteriyordu. Yerel seçime 3.5 ay kalmıştı. FETÖ emniyetteki ve yargıdaki teröristleri aracılığı ile sinsi bir planı tek tek uygulamaya koydu. Ancak millete yönelik operasyon yine milletin iradesine takıldı. Peki, devleti yıkmaya yönelik hazırlanan o sinsi plan nasıl gerçekleşti ve o plan nasıl ters-düz edildi? İşte A Haber’in 17-25 Aralık ihanetini çarpıcı bir şekilde anlattığı o belgesel…