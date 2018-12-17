Türkiye'nin en iyi haber sitesi

FETÖ'nün 17-25 Aralık ihanetinin 5. yılı!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Vatan hainlerinin senaryoları o gün de bugün de hiç değişmedi. Takvimler 17 Aralık 2013'ü gösteriyordu. Yerel seçime 3.5 ay kalmıştı. FETÖ emniyetteki ve yargıdaki teröristleri aracılığı ile sinsi bir planı tek tek uygulamaya koydu. Ancak millete yönelik operasyon yine milletin iradesine takıldı. Peki, devleti yıkmaya yönelik hazırlanan o sinsi plan nasıl gerçekleşti ve o plan nasıl ters-düz edildi? İşte A Haber’in 17-25 Aralık ihanetini çarpıcı bir şekilde anlattığı o belgesel…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün 17-25 Aralık ihanetinin 5. yılı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN