FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 50 gözaltı kararı

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 50 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlar üzerinden iletişim kuran zanlıların tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen ve aralarında 1 albay, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 astsubay ile 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri okuldan ilişiği kesilen 44 öğrenci olmak üzere 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.