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Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticileri yakalandı!

20.01.2020 | 13:20

FETÖ'nün sözde üst yöneticileri hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Yusuf Bekmezci ile sözde "Karşıyaka eyalet imamı" Akif Sarı, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandıkları evde yakalandı.

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