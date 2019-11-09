Feyzioğlu'ndan iki yüzlülüğe sert tepki: AP'ye gitsem bunu diyecekler miydi?
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu bazı baroların kendisini istifaya çağırması ile ilgili, " "Barolarımız, 'Feyzioğlu neden Külliyeye gitti?' demişler. Feyzioğlu AP'ye gitseydi, bunu diyecekler miydi?" açıklamasında bulundu.
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