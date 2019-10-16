Firari FETÖ'cülerden PKK/YPG'ye destek!
Yurt dışına kaçarak hizmet ettikleri ülkelere sığınan firari FETÖ'cü vatan hainleri, art arda yaptıkları açıklamalarla PKK/YPG'ye desteklerini açıklıyor. Firari FETÖ'cü vatan hainleri, açıklamaları ile hizmet ettikleri ülkeleri Barış Pınarı Harekatı ile son günlerini yaşayan terör örgütlerinin yardımına çağırıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:22
Firari FETÖ'cülerden PKK/YPG'ye destek! 16.10.2019 | 17:45
00:37
Kahraman Türk polisi! 16.10.2019 | 17:37
01:17
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı 16.10.2019 | 16:18
01:30
YPG'den kurtarılan Tel Abyad 16.10.2019 | 15:53
00:51
Barış Pınarı Harekatı şehitlerine veda 16.10.2019 | 15:37
01:13
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'e asker selamı vererek girdi! 16.10.2019 | 15:34
02:04
ABD Başkanı Donald Trump'ın Güvenli Danışmanı Ankara'da 16.10.2019 | 15:34
00:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SKY News muhabirinin 'ABD' sorusuna flaş cevap! 16.10.2019 | 15:26
01:11
İstanbul Valiliğinde korkutan yangın 16.10.2019 | 14:44
25:36
02:16
Yerli ve milli silahlarımız 16.10.2019 | 14:30
01:13
Erdoğan Trump görüşmesi 16.10.2019 | 14:20
01:45
00:55
THY uçuş ekibinden milli takıma özel anons 16.10.2019 | 13:30
55:33
Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu 16.10.2019 | 13:10
00:16
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan asker selamı 16.10.2019 | 12:51
02:14
05:13
05:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Konseyi' açıklaması 16.10.2019 | 12:20
03:09
Resulaynda çatışma anları 16.10.2019 | 12:14