Firari FETÖ'cülerden PKK/YPG'ye destek!

Yurt dışına kaçarak hizmet ettikleri ülkelere sığınan firari FETÖ'cü vatan hainleri, art arda yaptıkları açıklamalarla PKK/YPG'ye desteklerini açıklıyor. Firari FETÖ'cü vatan hainleri, açıklamaları ile hizmet ettikleri ülkeleri Barış Pınarı Harekatı ile son günlerini yaşayan terör örgütlerinin yardımına çağırıyor.