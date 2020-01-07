FOX TV Türkiye'yi emperyalistlikle suçladı! - Libya tezkeresi rahatsız etti

Amerika destekli FOX TV'nin haber sunucusu Fatih Portakal, Türkiye'nin Akdeniz'de söz sahibi olmak için attığı adımlardan en az emperyalist ülkeler kadar çok rahatsız oldu! Libya'da BM tarafından tanınan hükümetin isteği üzerine ve o ülkeye Türk askeri de gönderilmesine imkan sağlayan tezkere Portakal'ı gerdi. Libya Tezkeresi'ni hazmedemeyen FOX TV sunucusu Portakal, Türkiye'yi emperyalistlikle suçladı! Libya'da sivilleri katleden darbeci general Hafter'e ilişkin tek kelime etmeyen FOX TV sunucusu, Türkiye'nin o ülkeye davet ile gittiğini görmezden gelerek skandala imza attı ve "Bu işler petrol için" ifadelerini kullandı.