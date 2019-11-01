Fuat Oktay’dan ABD Temsilciler Meclisi’ne tepki: Bu talihsiz adımlar bizim nazarımızda hükümsüzdür

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye aleyhindeki kararlarını eleştirerek, "Bu talihsiz adımlar bizim nazarımızda hükümsüzdür. Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki; tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, dostlarıyla yürüyen, sahada sözünü söyleyen, sahada ve masada netice alan bir ülke olmaya devam edecektir." dedi.