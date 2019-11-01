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Fuat Oktay’dan ABD Temsilciler Meclisi’ne tepki: Bu talihsiz adımlar bizim nazarımızda hükümsüzdür

01.11.2019 | 16:46

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye aleyhindeki kararlarını eleştirerek, "Bu talihsiz adımlar bizim nazarımızda hükümsüzdür. Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki; tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, dostlarıyla yürüyen, sahada sözünü söyleyen, sahada ve masada netice alan bir ülke olmaya devam edecektir." dedi.

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