TBMM'de AK PArti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin tek parti döneminde nasıl bir siyaset izlediğini anlatarak "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi Türkiye için tarihi bir fırsat oldu.İnşallah el ele vererek Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracağız. Gazi Mustafa Kemal'in binbir zahmetle kurmaya çalıştığı savunma sanayimizi tek parti zihniyetinin nasıl baltaladığını anlatmayalım mı? Türkiye tek parti zihniyetini, tek bir zerresi kalmayana kadar, ezip yok etmelidir. Kılıçdaroğlu ve avanesinin referansı işte bu tek parti zihniyetidir" dedi.