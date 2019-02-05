"Gıda fiyatlarında ayar çekme kararı aldık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıdada haksız kazanç sağlayan aracılar konusuna da değinerek "Dün kabine toplantısında bazı tedbirler için Gıda, Tarım Bakanımız olmak üzere bazı tedbirler alacağız. CHP ve avanesi başta olmak üzere ellerini ovuşturarak ülkemizin yere kapaklanmasını bekleyenler bir kez daha hüsrana uğrayacaktır. Üreticiden tüketiciye kadar, arada bu komisyoncular var ya, vurgunu bunlar vuruyor. Herkes karını alıyor. Bu işte farklı adımlar atmak suretiyle üreticiden çıkıp tüketiciye gelen süreci sağlamak gayreti içinde olacağız. Her şeyde bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız" dedi.