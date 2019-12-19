Web TV Türkiye Google Türkiye'den gidiyor mu? Google uygulamaları Türkiye'den kalkıyor mu?

Google Türkiye'den gidiyor mu? Google uygulamaları Türkiye'den kalkıyor mu?

19.12.2019 | 11:44

BTK tarafından yapılan açıklamada kesintinin Türkiye veya BTK kaynaklı olmadığı, çalışmaların devam ettiği bildirildi. Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk ve Türkiye üzerinde Google kaynaklarında internet sorunu yaşanıyor! İspanya, Çekya, Polonya, Hollanda, Ukrayna, İrlanda, İngiltere, Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelerde de Google erişim sorunu yaşanıyor.

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