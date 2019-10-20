Gri listedeki 2 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığından, terörden arananlar gri listedeki 2 teröristin, ailelerinin de ikna çalışmalarına katılmasıyla teslim oldukları bildirildi.
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