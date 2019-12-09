Gülnur Aybet´ten PKK sözcülüğüne soyunan muhabire ders niteliğinde ifadeler
Katıldığı bir televizyon programında Christiane Amanpour’un sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Amanpour’un YPG için ‘Kürt grup’ demesine tepki gösterdi. Aybet, “Yalnızca operasyonu yaptığımız bölgede kazdıkları 465 tüneli kapattık. Bunlar, Suriye’den ülkemize uzanan tüneller. Eğer bu grup sizin söylediğiniz gibiyse, tabii ki biz onlara terörist diyoruz, söylediğiniz gibi onların tek yaptıkları Suriye’de kendi işlerine bakmaksa, peki neden ülkemizin içine doğru tüneller kazıyorlar?” diye konuştu.
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