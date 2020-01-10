Web TV Türkiye Güvenlik güçlerine teslim olan torununa 5 yıl sonra kavuştu

Güvenlik güçlerine teslim olan torununa 5 yıl sonra kavuştu

10.01.2020 | 15:20

Diyarbakır'da, döneceği günün umuduyla HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı, 17 yaşında dağa kaçırılan torunu Halil İbrahim Kadran'a kavuşan Halime Kadran, 5 yıllık hasretin ardından torunuyla kucaklaştı.

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