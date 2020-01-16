Hakkari'den acı haber! Eğitim sırasında iki asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı iki askerin atış eğitimi esnasında meydana gelen kaza ile şehit olduklarını duyurdu. Çukurca'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin şehadet haberi Zonguldak'taki Çaycuma'da bulunan ailesine verildi.
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