Hamza Dağ: "28 Şubat, 15 Temmuz kalkışmasını yapanların mevcut hallerini 15’e katlayan bir süreçtir"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye tarihine kara bir leke ve 'Post modern darbe' olarak geçen ve toplum ile siyaset üzerinde derin postal izleri bırakan 28 Şubat'a destek verdi. Konuyla ilgili olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Hamza Dağ: “Çetin Doğan’ın söylemiş olduğu demece baktığımız zaman hiçbir gerçekliği olmayan arka tarafında birtakım düşünceleri olan bir analiz. Bizim tecrübeyle 20 yıldır yaşadığımız bir şey var ki, 28 Şubat 15 Temmuz kalkışmasını yapanların mevcut hallerini 15’e katlayan bir süreç olduğunuz çok net biliyoruz” ifadelerini kullandı.